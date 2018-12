Innovation & Recherche : Total au cœur de Paris-Saclay dès 2019

Paris - A l'occasion de sa visite sur le campus de l'Ecole Polytechnique à Paris-Saclay pour inaugurer l'IPVF et signer la Chaire Trend X, Patrick Pouyanné, Président-directeur général de Total, a annoncé le projet d'ouverture d'un nouveau centre d'Innovation et de Recherche sur le plateau de Saclay au cœur de l'Ecole Polytechnique. Dès l'année 2019, la direction de la R&D de Total s'installera à Saclay, avant l'ouverture officielle du nouveau centre à l'horizon 2022.

Ce projet de nouveau centre est emblématique pour Total. Il place le Groupe au cœur d'un écosystème mondial d'innovation. Le plateau de Saclay va en effet regrouper entre 20 et 25 % de la recherche scientifique française. Ce projet viendra également renforcer l'investissement de Total dans ses activités d'Innovation et de Recherche en France. Celles-ci concernent déjà 1 400 chercheurs répartis dans 7 centres, et 1 000 contrats avec des partenaires académiques dans le monde.

Grâce à sa présence au cœur de l'écosystème de Saclay, le Groupe pourra renforcer sa démarche d'open innovation, ses partenariats avec des équipes du monde de la recherche reconnues au niveau international. Le nouveau centre d'Innovation et de Recherche de Total adressera les grands enjeux énergétiques et technologiques de la société. Deux axes de travail seront ainsi privilégiés : le digital, en particulier l'intelligence artificielle, et la gestion de l'énergie bas-carbone dans une perspective de développement durable et responsable.

Parallèlement à cette annonce, Total a concrétisé son engagement aux côtés de plusieurs acteurs majeurs de Saclay avec deux nouvelles initiatives dans les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique :

La signature d'un partenariat avec Polytechnique pour développer les technologies liées aux énergies bas carbone . Total soutient l'Ecole polytechnique pour mettre en place une chaire intitulée « Défis technologiques pour une énergie responsable » avec l'initiative Trend X. Cette chaire permettra d'accompagner et d'intégrer dans les formations les travaux de recherche sur le captage et le stockage de l'énergie solaire, ainsi que le développement de systèmes de gestion intelligente de l'énergie dans le bâtiment.

. Total soutient l'Ecole polytechnique pour mettre en place une chaire intitulée « Défis technologiques pour une énergie responsable » avec l'initiative Trend X. Cette chaire permettra d'accompagner et d'intégrer dans les formations les travaux de recherche sur le captage et le stockage de l'énergie solaire, ainsi que le développement de systèmes de gestion intelligente de l'énergie dans le bâtiment. L'inauguration de l'Institut Photovoltaïque d'Ile de France (IPVF), pour accélérer le développement de l'énergie solaire. Total s'est allié à plusieurs partenaires (EDF, le CNRS, l'Ecole Polytechnique, Air Liquide, Horiba, et Riber) pour donner vie à ce nouveau pôle d'excellence consacré à la recherche sur le photovoltaïque et son intégration dans les systèmes énergétiques.

« Ce projet de création d'un nouveau centre d'Innovation et de Recherche sur le plateau de Paris-Saclay est emblématique pour Total. Notre capacité d'innovation est au cœur de notre ambition de devenir la major de l'énergie responsable. Ce centre nous place au cœur d'un des meilleurs écosystèmes mondiaux de recherche et va nous permettre de renforcer nos liens avec les équipes académiques d'excellence déjà présentes à Saclay » a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de Total. « Nous souhaitons participer au rayonnement mondial de ce campus et anticiper les ruptures technologiques qui vont façonner l'avenir de l'énergie. Cette dynamique d'ouverture est d'ores et déjà engagée aujourd'hui avec l'inauguration de l'IPVF et la signature de la Chaire Trend X ».

À propos de Total

Total est un acteur majeur de l'énergie, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l'électricité bas carbone. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus abordable, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l'énergie responsable.

* * * * *

Total contacts

Relations Médias : +33 1 47 44 46 99 l presse@total.com l @TotalPress

Relations Investisseurs : +44 (0)207 719 7962 l ir@total.com

Avertissement

Ce communiqué de presse est publié uniquement à des fins d'information et aucune conséquence juridique ne saurait en découler. Les entités dans lesquelles TOTAL S.A. détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. TOTAL S.A. ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes ou omissions émanant desdites sociétés. Les termes « TOTAL », « Groupe TOTAL » et « Groupe » qui figurent dans ce document sont génériques et utilisés uniquement à des fins de convenance. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence aux filiales ou à leurs collaborateurs.

Ce document peut contenir des informations et déclarations prospectives qui sont fondées sur des données et hypothèses économiques formulées dans un contexte économique, concurrentiel et réglementaire donné. Elles peuvent s'avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TOTAL S.A. ni aucune de ses filiales ne prennent l'engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d'informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document.