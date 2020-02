Dans le sillage d'une série de revers, le titre du groupe britannique d'exploration et de production pétrolière et gazière est tombé à un plus bas de 19 ans mi-décembre, alimentant les rumeurs en faisant la cible d'une offre d'achat.

Interrogé par Reuters sur l'éventualité d'un rachat de Tullow par Total, Patrick Pouyanné a répondu: "Arrêtez de rêver... Non".

(Ron Bousso Bate Felix; Version française Myriam Rivet, édité par Nicolas Delame)