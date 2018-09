Mer du Nord : Total augmente sa participation dans le Danish Underground Consortium

Paris, 25 Septembre 2018 - Total vient de signer un accord avec Chevron pour acquérir la totalité du capital de la société Chevron Denmark Inc., qui détient une participation de 12% dans le Danish Underground Consortium (DUC), une participation de 12% dans la licence 8/06 et une participation de 7,5% dans le pipeline Tyra West. La transaction reste soumise à l'approbation des partenaires et autorités compétentes.

Suite à cette acquisition, Total augmente sa participation de 31,2% à 43,2% dans le consortium qu'il opère aux côtés de Shell (36,8%) et Nordsofonden (20%, société détenue par l'Etat danois).

« Suite à la concrétisation de l'acquisition de Maersk Oil, cette opération est une excellente occasion de renforcer notre présence sur le plateau continental danois et d'accroître notre participation dans un groupe d'actifs opérés par Total. Elle nous permettra notamment de tirer un meilleur parti du redéveloppement du champ de Tyra actuellement en cours », explique Michael Borrell, Directeur Mer du Nord et Russie pour Total. « En réalisant cette transaction, Total témoigne de sa détermination à développer DUC ainsi qu'à renforcer sa présence au Danemark. »

Danish Underground Consortium

Le consortium, dont la production a démarré en 1972, exploite actuellement 15 champs, situés dans le Central Graben en mer du Nord. Il assure près de 90% de la production danoise de pétrole et de gaz. En 2017, sa production s'est établie à environ 182 000 barils équivalent pétrole par jour (bep / j) en moyenne.

Le démarrage du projet de redéveloppement du gisement de gaz de Tyra, approuvé par les partenaires de DUC en décembre 2017, est prévu en 2020. Il permettra d'assurer une capacité de production de 60 000 bep / j.

