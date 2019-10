PETROLE: L'EIA réduit sa prévision pour la demande et les cours du pétrole

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Le département américain de l'Energie (EIA) a réduit mardi ses estimations de croissance pour la demande mondiale de brut et abaissé ses prévisions de cours pour 2020. Dans son rapport mensuel, l'EIA indique s'attendre désormais à une croissance de la demande de 840.000 barils par jour cette année, soit 50.000 barils de moins que lors de sa précédente estimation en septembre. Pour 2020, l'agence table également sur une hausse de la demande de 1,3 million de barils par jour, contre 1,4 million auparavant. L'EIA réduit également de, respectivement 3,3%, à 54,43 dollars, et 3,7%, à 59,93 dollars, ses prévisions de cours pour le brut léger américain WTI et le Brent. La production de brut aux Etats-Unis devrait atteindre 13,17 millions de barils par jour au total l'an prochain, soit une baisse de 0,5% par rapport à la précédente estimation. Le contrat de novembre sur le baril de brut léger WTI coté sur le Nymex s'inscrit en repli de 1,2% à 52,12 dollars à New York. Le contrat sur le Brent à échéance en décembre abandonne 0,9% à 57,81 dollars.

-Dan Molinski, The Wall Street (Version française Jérôme Batteau) ed : TVA

