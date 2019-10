PETROLE: Le brut termine de nouveau en baisse à New York

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Les cours du pétrole ont conclu une huitième séance consécutive de baisse jeudi, alors que le ralentissement de la croissance mondiale continue de susciter des inquiétudes sur la demande. "Les préoccupations au sujet de la croissance mondiale devraient continuer à maintenir une pression sur les cours, mais comme on l'a vu la semaine dernière, la géopolitique au Moyen-Orient peut rapidement conduire à un retournement du marché", souligne Rob Haworth, responsable de US Bank Wealth Management. Le contrat de novembre sur le baril de brut léger WTI coté sur le Nymex a clôturé en baisse de 19 cents, soit 0,3%, à 52,64 dollars, touchant son plus bas niveau depuis le début août. En Europe, le contrat décembre sur le Brent, a également reculé de 84 cents, à 56,85 dollars.

-Myra Saefong, Marketwatch (Version française Jérôme Batteau) ed : TVA

