PETROLE: Le brut termine en baisse à New York

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Les cours du pétrole ont de nouveau fléchi mercredi en clôture à New York, les investisseurs s'inquiétant du niveau de la demande après de nouveaux indicateurs économiques décevants et la hausse des stocks de brut aux Etats-Unis pour la troisième semaine consécutive. Le contrat de novembre sur le baril de brut léger WTI coté sur le Nymex a clôturé en baisse de 98 cents, soit 1,8%, à 52,64 dollars. En Europe, le contrat décembre sur le Brent, a également reculé de 1,20 dollars, soit 2%, à 57,69 dollars. Les cours du pétrole n'avaient plus touché un tel seuil depuis le 8 août.

-Myra Saefong, Marketwatch (Version française Jérôme Batteau) ed : TVA

Agefi-Dow Jones The financial newswire