PETROLE: Le brut termine en baisse à New York

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Les cours du pétrole ont clôturé en baisse mercredi à New York, après notamment que le Fonds monétaire international a annoncé qu'il tablait sur un net affaiblissement de la croissance mondiale cette année, relançant les inquiétudes sur la demande future d'or noir. Le contrat de novembre sur le baril de brut léger WTI coté au New York Mercantile Exchange a terminé en baisse de 78 cents, soit 1,5%, à 52,81 dollars. En Europe, le contrat sur le Brent a perdu 61 cents, soit 1%, à 58,74 dollars. "

-Bureau de New York, MarketWatch (Version française Jérôme Batteau) ed: TVA

