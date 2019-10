PETROLE: Le brut termine en hausse à New York

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Les cours du pétrole ont clôturé en hausse jeudi à New York, alors que les investisseurs espèrent un dénouement positif dans les négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. Le contrat de novembre sur le baril de brut léger WTI coté au New York Mercantile Exchange a terminé en hausse de 96 cents, soit 1,8%, à 53,55 dollars. En Europe, le contrat sur le Brent a de son côté gagné 78 cents, soit 1,3%, 59,10 dollars. "Il est clair que les marchés estiment que l'issue des négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine est la chose la plus importante sur la planète, et l'issue de ces négociations permettra soit une relance de la croissance économique mondiale, soit une récession de grande ampleur", a estimé l'analyste chez Price Futures Group Phil Flynn dans une note.

-Bureau de New York, MarketWatch (Version française Jérôme Batteau) ed: TVA

Agefi-Dow Jones The financial newswire