PETROLE: Le brut termine inchangé à New York

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Les cours du pétrole ont clôturé de manière quasiment inchangée mercredi à New York après la nouvelle hausse des stocks hebdomadaires de brut aux Etats-Unis et dans l'attente de la reprise des négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine jeudi. Le contrat de novembre sur le baril de brut léger WTI coté au New York Mercantile Exchange a terminé en repli de 4 cents, à 52,59 dollars. En Europe, le contrat sur le Brent a de son côté reculé de 0,1% à 58,33 dollars. Les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis ont augmenté pour la quatrième semaine consécutive, d'après les chiffres publiés mercredi par le département américain de l'Energie. Les stocks ont progressé de 2,9 millions de barils sur la semaine close au 4 octobre alors que analystes interrogés par S&P Global Platts s'attendaient à une hausse de 2,4 millions de barils sur la période.

-Bureau de New York, MarketWatch (Version française Jérôme Batteau) ed: TVA

Agefi-Dow Jones The financial newswire