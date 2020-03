PETROLE: USA: l'EIA réduit ses prévisions concernant la production et les cours du brut

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Le département américain de l'Energie (EIA) a réduit mercredi ses estimations concernant la production de brut aux Etats-Unis et abaissé de 30% ses prévisions pour les cours du Brent et du brut léger américain WTI cette année, en raison de l'épidémie de coronavirus. Dans son rapport prévisionnel, dont la publication a été retardée d'une journée pour mieux évaluer la situation à la suite du krach pétrolier de lundi, l'EIA table sur un cours du baril WTI à 38,19 dollars en 2020, soit une baisse de 31% par rapport à sa prévision précédente. Sa prévision pour le Brent a pour sa part été abaissée de 29%, à 43,30 dollars le baril. L'agence a également diminué de 1,6% son estimation de la production de brut aux Etats-Unis en 2020, à 12,99 millions de barils par jour, et réduit de 6,6% celle pour 2021, à 12,66 millions de barils quotidiens. Le contrat d'avril sur le brut léger WTI coté au Nymex s'inscrit en repli de 2,2%, à 33,61 dollars le baril. Le contrat sur le Brent à échéance en mai abandonne 1,5%, à 36,61 dollars le baril, sur l'ICE.

-Myra P. Saefong, The Wall Street Journal (Version française Jérôme Batteau) ed : LBO

