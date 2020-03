Renouvelables : Total entre dans un premier projet éolien offshore flottant au Royaume-Uni

Regulatory News:

Dans le cadre de sa stratégie de développement des énergies renouvelables, Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) prend position sur la filière de l’éolien offshore flottant.

Le Groupe vient en effet de conclure un accord avec le développeur Simply Blue Energy afin d’acquérir une participation de 80 % dans le projet pionnier d’éolien flottant Erebus situé en mer Celtique, au Pays de Galles. Ce projet d’une capacité de 96 MW sera installé dans une zone où la profondeur d’eau est de 70 mètres. Total devient ainsi l’un des premiers acteurs à prendre position sur cette technologie au Royaume-Uni, le premier marché mondial de l’éolien offshore.

Alors que l’éolien offshore s’est jusqu’à présent essentiellement développé par faible profondeur d’eau sur la base de technologies de l’éolien en mer posé, l’éolien flottant devrait connaître une forte croissance dans les années à venir. Cette technologie émergente présente un vaste potentiel, puisqu’elle permet d’accéder à des sites plus éloignés des côtes, avec un moindre impact paysager, et de tirer parti de ressources de vent plus importantes.

« En faisant son entrée dans la filière de l’éolien offshore flottant, Total a l’ambition de contribuer au développement des énergies renouvelables dans le monde. L’éolien flottant est un segment à la fois très prometteur et technologique dans lequel Total apporte son expertise des opérations et de la maintenance offshore. Total a ainsi les atouts pour relever les défis technologiques et financiers qui conditionnent les succès futurs de l’éolien offshore flottant », a déclaré Patrick Pouyanné, président-directeur général de Total.

Total et l’électricité bas carbone

Dans le cadre de son ambition visant à devenir la major de l’énergie responsable, Total développe un portefeuille d’activités dans l’électricité bas carbone avec l’ambition qu’il représente 15 % à 20 % du mix de ses ventes à horizon 2040. Aujourd’hui, la capacité brute de production d’électricité bas carbone de Total est de l’ordre de 7 gigawatts, dont plus de 3 gigawatts sont issus de sources d’énergie renouvelable.

