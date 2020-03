Renouvelables : Total se renforce dans l'éolien en France avec l'acquisition de Global Wind Power France

Regulatory News:

Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) poursuit sa croissance dans les énergies renouvelables en France avec un investissement significatif dans l’énergie éolienne.

Le Groupe, via sa filiale à 100%, Total Quadran, dédiée au développement et à la production d’énergie renouvelable en France, acquiert 100% de la société Global Wind Power (GWP) France qui détient un portefeuille de plus de 1000 mégawatts (MW) de projets éoliens terrestres dont 250 MW seront mis en service à l’horizon 2025.

« Après Vents d’Oc en 2019, cette nouvelle acquisition démontre la volonté de Total de se développer sur l’ensemble des énergies renouvelables et de contribuer aux ambitions de la France en matière de transition énergétique. Elle renforce la position de Total Quadran qui dispose actuellement d’une capacité installée et opérée de près de 1000 MW dont plus de 500 MW d’éolien terrestre et a l’ambition d’être un des principaux acteurs du renouvelable en France », a déclaré Philippe Sauquet, Directeur Général Gaz Renewables & Power de Total.

Les équipes de GWP seront intégrées à celles de Total Quadran et permettront de compléter les expertises métiers déjà présentes au sein du Groupe afin d’accélérer les développements éoliens en France.

Total et l’électricité bas carbone

Total intègre le changement climatique dans sa stratégie et anticipe les nouvelles tendances du marché de l’énergie en développant un portefeuille d’activités dans l’électricité bas carbone avec l’ambition que cette dernière représente 15 % à 20 % de ses ventes à horizon 2040. A ce jour, la capacité brute de production d’électricité bas carbone de Total dans le monde s’élève à près de 7 gigawatts, dont plus de 3 gigawatts à partir d’énergies renouvelables.

Avec plus de 5 GW de projets renouvelables annoncés depuis le début de l’année, le Groupe est sur la bonne voie pour atteindre son objectif de 25 GW de capacité installée de production d'électricité d'origine renouvelable d'ici 2025.

À propos de Total Quadran

Pionnier des énergies renouvelables en France, Total Quadran développe, construit et exploite des moyens de production d’électricité d’origine renouvelable (éolien, photovoltaïque, hydroélectricité et biogaz) avec un fort ancrage en France métropolitaine et en Outre-Mer. Aujourd’hui, Total Quadran exploite plus de 300 sites de production d’énergies renouvelables totalisant plus de 900 MW qui permettent de produire 1 765 GWh d’électricité renouvelable par an. Cela représente l’équivalent de la consommation annuelle de près d’un million de personnes et une économie de près de 590 000 tonnes d’émissions de CO 2 chaque année.

À propos de Total

Total est un acteur majeur de l'énergie, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité bas carbone. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus abordable, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l’énergie responsable.

* * * * *

Avertissement

Ce communiqué de presse est publié uniquement à des fins d’information et aucune conséquence juridique ne saurait en découler. Les entités dans lesquelles TOTAL S.A. détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. TOTAL S.A. ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes ou omissions émanant desdites sociétés. Les termes « Total », « Groupe Total » et « Groupe » qui figurent dans ce document sont génériques et utilisés uniquement à des fins de convenance. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence aux filiales ou à leurs collaborateurs.

Ce document peut contenir des informations et déclarations prospectives qui sont fondées sur des données et hypothèses économiques formulées dans un contexte économique, concurrentiel et réglementaire donné. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TOTAL S.A. ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200320005149/fr/