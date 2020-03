Renouvelables : Total va développer 25 MW de toitures solaires en Thaïlande

Regulatory News:



Total, via sa filiale Total Solar Distributed Generation, a signé un contrat pour fournir 25 mégawatts-crête (MWc) de toitures solaires pour 24 établissements de Betagro, l’une des plus grandes entreprises du secteur agroalimentaire de Thaïlande.

Chacun des projets bénéficie d’un contrat d’achat d’électricité Power Purchase Agreement (PPA) d’une durée de 20 ans. L’ensemble constitue l’un des plus importants portefeuilles de Corporate PPA en Thaïlande.

Equipés de plus de 62 000 panneaux solaires, les projets sont conçus pour produire près de 38 GWh d’électricité renouvelable par an. Cela couvre près de 15 % des besoins en électricité de Betagro et permettra en outre de réduire son empreinte carbone de 26 000 tonnes de CO2 sur l'ensemble de la durée de vie des panneaux.

« Avec ce projet en Thaïlande, Total Solar Distributed Generation continue de renforcer sa présence sur le marché dynamique du solaire en Asie du Sud-Est, où les énergies renouvelables représenteront 30% de production d’électricité d’ici 20401, » a déclaré Julien Pouget, directeur Renewables chez Total. « Nous nous engageons à aider nos clients industriels et commerciaux à réduire leur facture d’électricité et leur empreinte carbone grâce à des solutions solaires fiables et pleinement intégrées ».

Vasit Taepaisitphongse, président directeur-général du Groupe Betagro a déclaré que « Betagro gère ses activités de manière durable, ce qui permet non seulement d’améliorer la qualité de vie de la société, mais aussi de réduire l’impact sur l’environnement. Nous sommes très intéressés par les énergies propres et respectueuses de l’environnement, telles que l’énergie solaire. La mise en œuvre de solutions solaires sera très bénéfique pour nos activités, car elle nous permettra de réduire efficacement nos coûts et notre impact sur l’environnement. Nous sommes convaincus que le partenariat avec Total Solar Distributed Generation aidera le Groupe Betragro à atteindre ces objectifs ».

Total et l’électricité bas carbone

Total intègre le changement climatique dans sa stratégie et anticipe les nouvelles tendances du marché de l’énergie en développant un portefeuille d’activités dans l’électricité bas carbone avec l’ambition que cette dernière représente 15 % à 20 % de ses ventes à horizon 2040. A ce jour, la capacité brute de production d’électricité bas carbone de Total dans le monde s’élève à près de 7 gigawatts, dont 3 gigawatts à partir d’énergies renouvelables.

Avec plus de 5 GW de projets solaires annoncés depuis le début de l’année, le Groupe est sur la bonne voie pour atteindre son objectif de 25 GW de capacité installée de production d'électricité d'origine renouvelable d'ici 2025.

