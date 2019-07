Royaume-Uni: Total cède des actifs à Petrogas

Paris - Total a signé un accord en vue de céder plusieurs actifs non stratégiques situés au Royaume-Uni à Petrogas NEO UK Ltd, la branche Exploration-Production du conglomérat omanais MB Holding. Petrogas s'est associé au fond d'investissement norvégien HitecVision.

Ces actifs, précédemment détenus par Maersk Oil, sont situés dans l'Est de la mer du Nord et comprennent les champs listés ci-dessous (Cf. tableau). Le montant global de cette transaction, dont la date effective est fixée au 1er janvier 2019, s'élève à 635 millions de dollars. L'opération reste soumise à l'approbation des autorités et devrait être finalisée en décembre 2019.

« Cette transaction est en ligne avec notre stratégie de gestion de portefeuille qui vise à abaisser notre point mort en optimisant l'allocation du capital et en cédant les actifs à coûts techniques élevés. Notre objectif premier est de maintenir notre point mort organique avant dividende sous 30 dollars le baril et nous montrer plus sélectifs dans notre portefeuille nous permettra d'y parvenir » a déclaré Arnaud Breuillac, directeur général Exploration-Production de Total.

Suite à l'acquisition de Maersk Oil en 2018, Total est devenu le second opérateur en Mer du Nord qui représente l'une de ses zones clés où certains des projets majeurs du Groupe sont développés en ce moment, comme le démontrent le démarrage de Culzean au Royaume-Uni le mois dernier et celui de Johan Sverdrup en Norvège, attendu plus tard dans l'année.

Liste des actifs inclus dans la transaction Pays Champs Intérêts vendus Opérateur Royaume-Uni Dumbarton 100% TOTAL Balloch 100% Lochranza 100% Drumtochty 100% Flyndre 65,94% Affleck 66,67% Cawdor 60,6% GoldenEagle 31,56% CNOOC Scott 5,16% Telford 2,36%

Total au Royaume-Uni

Total intervient sur l'ensemble de la chaîne de l'énergie au Royaume-Uni, où le Groupe est présent depuis plus de 50 ans et emploie plus de 2 000 personnes.

En amont, Total fait partie des principaux opérateurs pétroliers et gaziers du pays, avec une quote-part de production de 179 000 bep/j en 2018. La production de Total au Royaume-Uni provient principalement de champs opérés en mer situés dans trois grandes zones, celle d'Alwyn/Dunbar en mer du Nord septentrionale, celle d'Elgin/Franklin dans le Central Graben, et celle de Laggan-Tormore, à l'ouest des îles Shetland.

En aval, Total est l'un des plus grands fournisseurs de gaz et d'électricité auprès des entreprises et du secteur public. Il est aussi présent dans les activités de raffinage grâce la raffinerie de Lindsey dans le Lincolnshire, d'une capacité de 110 000 barils par jour, et dans la distribution de produits pétroliers incluant les lubrifiants, les carburants d'aviation, le bitume, et les produits de spécialité.

À propos de Total

Total est un acteur majeur de l'énergie, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l'électricité bas carbone. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus abordable, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l'énergie responsable.

