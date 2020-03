Royaume-Uni : Total réalise une nouvelle découverte de gaz à condensats en mer du Nord

Regulatory News:

Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT), opérateur, et ses partenaires ont fait une découverte encourageante sur le prospect Isabella 30/12d-11 de la licence P1820, situé en mer du Nord britannique, à environ 40 kilomètres au sud du champ d'Elgin-Franklin et à 170 kilomètres à l'est d'Aberdeen.

Le puits a été foré à une profondeur d'environ 80 mètres et a traversé une colonne de 64 mètres nets de gaz à condensats et d’huile légère de très bonne qualité, dans des réservoirs de grès du Jurassique supérieur et du Trias. L'analyse des données et l’estimation des ressources découvertes est en cours. Ces résultats doivent permettre d’élaborer le programme d'évaluation nécessaire pour confirmer la commercialisation du prospect.

« Les premiers résultats obtenus sur le puits d’Isabella sont encourageants. Cette nouvelle découverte conforte notre stratégie d'exploration en Mer du Nord, qui consiste à rechercher des prospects à proximité de nos infrastructures pour créer de la valeur ajoutée. » a commenté Kevin McLachlan, directeur général Exploration de Total.

La licence P1820 est opérée par Total (30 %), aux côtés de Neptune Energy (50 %), Ithaca Energy (10 %) et de la filiale d’Edison, Euroil Exploration (10 %).

Total au Royaume-Uni

Total intervient sur l’ensemble de la chaîne de l’énergie au Royaume-Uni, où le Groupe est présent depuis plus de 50 ans et emploie plus de 2 000 personnes.

En amont, Total fait partie des principaux opérateurs pétroliers et gaziers du pays, avec une quote-part de production de 189 000 bep/j en 2019. La production de Total au Royaume-Uni provient principalement de champs opérés en mer et situés dans trois grandes zones, celle d’Alwyn/Dunbar en mer du Nord septentrionale, celle d’Elgin/Franklin et de Culzean dans le Central Graben, et celle de Laggan-Tormore, à l’ouest des îles Shetland.

En aval, Total est l’un des plus grands fournisseurs de gaz et d’électricité auprès des entreprises et du secteur public. Il est aussi présent dans les activités de raffinage grâce la raffinerie de Lindsey dans le Lincolnshire, d’une capacité de 110 000 barils par jour, et dans la distribution de produits pétroliers incluant les lubrifiants, les carburants d’aviation, le bitume, et les produits de spécialité.



