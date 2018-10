Russie : Total inaugure sa nouvelle plateforme de dernière génération pour la production de lubrifiants

Moscow, 15 Octobre 2018 - Total a inauguré sa nouvelle usine de dernière génération pour la production de lubrifiants, localisée dans la Région de Kaluga en Russie. La cérémonie officielle s'est tenue ce jour, 15 octobre, en présence d'Anatoly Artamonov, Gouverneur de la Région de Kaluga et de Patrick Pouyanné, Président-directeur général de Total.

Cette nouvelle plateforme de production et de blending permet désormais à Total de produire localement en Russie ses produits lubrifiants destinés au marché intérieur. Soutenu par un investissement de 50 millions de dollars équivalents, cette nouvelle usine dispose d'une capacité initiale de production annuelle de 40 000 tonnes de lubrifiants automobiles et industriels, avec la possibilité de la porter à 70 000 tonnes.

Equipée d'un système entièrement automatisé de production et de lignes ultra-modernes de remplissage des produits, cette usine a été inaugurée moins de deux ans après le début de sa construction et a permis la création de 50 emplois directs. Cette plateforme s'étend sur une superficie totale de 7 hectares au sein du Parc Industriel de Vorsino dans la Région de Kaluga.

« À l'image de notre engagement sur les projets de Gaz Naturel Liquéfié dans l'Arctique, la Russie est devenu un pays majeur pour Total. Parallèlement à ces activités dans l'amont, ce pays est aussi un marché prioritaire à fort potentiel pour le débouché de nos activités Marketing & Services, et en premier lieu nos lubrifiants » a tenu à souligner Patrick Pouyanné, Président du Conseil d'Administration et Président-directeur général de Total. « L'inauguration de cette usine aujourd'hui est la marque de notre engagement, au plus proche de nos clients russes. Cette nouvelle plateforme de production va contribuer à renforcer notre position sur le marché intérieur russe et les marchés avoisinants d'Asie Centrale. Elle s'inscrit pleinement dans notre stratégie de développement sur les marchés en croissance, qui vise à maintenir un niveau de rentabilité élevé tout en contribuant significativement à la performance financière du Groupe. »

« L'inauguration de cette usine de Total est une nouvelle fois la confirmation de l'attractivité économique de la région de Kaluga auprès des investisseurs et des partenaires internationaux » a commenté Anatoly Artamonov, Gouverneur de la Région de Kaluga. « Nous tenons à fournir les meilleures conditions d'implantation aux entreprises ayant compris l'importance de localiser leur production en Russie. Nous continuerons de développer cette politique de substitution aux importations, tout en inscrivant le respect de l'environnement dans cette démarche de création de nouveaux sites de production. Le Gouvernement de la Région est prêt à soutenir ces entreprises dans ce type de projets majeurs et inscrits dans le long-terme. »

Une gamme complète de lubrifiants, produits localement spécialement pour la Russie et le marché régional Total Vostok, filiale en Russie de la branche Marketing & Services de Total, fête son 10ème anniversaire cette année. Avec le lancement de cette unité de production locale, Total Vostok nourrit l'ambition de devenir l'un des leaders du marché russe des lubrifiants automobiles haut de gamme et industriels, et un acteur local majeur. Cette nouvelle usine va produire l'ensemble de la gamme des lubrifiants Total et Elf, y compris: 'Total Quartz' pour les véhicules particuliers,

'Total Rubia' pour les véhicules utilitaires,

Une gamme complète de lubrifiants industriels,

La gamme d'huiles moteur et de transmissions 'Total Fuel Economy', qui permet à ces utilisateurs de réduire la consommation en carburant de leurs véhicules, particuliers comme utilitaires. Parallèlement au marché intérieur russe, Total Vostok prévoit de distribuer ces produits dans plusieurs pays d'Asie Centrale et en Biélorussie. Avec le démarrage de cette unité de production locale à Vorsino, les compagnies partenaires de Total Vostok dans la région seront moins dépendants des importations. Ils bénéficieront notamment de baisses significatives des délais de production et de livraison, ainsi que d'une optimisation des coûts logistiques et de stockage.

À propos de Total Vostok

Total Vostok, filiale de la branche Marketing & Services de Total, fournit sur le marché russe des lubrifiants automobiles (sous les marques Total et Elf), une gamme complète de lubrifiants industriels, des fluides spéciaux, des additifs et des carburants spéciaux. Outre son large réseau de distribution s'étendant de Kaliningrad à Vladivostok, Total Vostok dispose de branches à Moscou, Saint Petersbourg, Rostov-sur-le-Don, Yekaterinbourg et Kazan.

À propos de Total Lubrifiants

Total Lubrifiants est un leader mondial de la production et distribution de lubrifiants, qui compte 41 sites de production à travers le monde et rassemble plus de 5 800 collaborateurs dans 150 pays. Total Lubrifiants offre des produits et services innovants, performants et respectueux de l'environnement, issus des travaux de son centre R&D composé de plus de 130 chercheurs. Total Lubrifiants est un partenaire incontournable pour les acteurs des marchés de l'automobile, de l'industrie et de la marine.

À propos de la branche Marketing & Services de Total

Total Marketing & Services développe et distribue des produits principalement issus du pétrole et tous les services qui peuvent y être associés. Ses 31 000 collaborateurs sont présents dans 110 pays, ses offres de produits et de services commercialisées dans 150 pays. Total Marketing & Services accueille chaque jour plus de 8 millions de clients au sein de son réseau de plus de 16 000 stations-service dans 65 pays. 4e distributeur mondial de lubrifiants et 1er distributeur de produits pétroliers en Afrique, la branche commerciale de Total appuie son développement sur 50 sites de production dans le monde où sont fabriqués des lubrifiants, des bitumes, des additifs, des carburants et des fluides spéciaux.



