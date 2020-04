Suriname : Total annonce une seconde découverte sur le Bloc 58

Regulatory News:

Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) et Apache Corporation ont réalisé une nouvelle découverte significative sur le prospect Sapakara West-1 du Bloc 58, situé au large du Suriname, à la suite de celle de Maka Central-1.

Le puits a été foré dans une profondeur d’eau d’environ 1000 mètres et a rencontré une colonne de 79 mètres nets d’huile légère de haute qualité et de condensats de gaz, dans des réservoirs superposés du Crétacé Supérieur Campanien et Santonien de bonne qualité. Des tests complémentaires seront menés pour apprécier le volume de ressources et la productivité du réservoir.

« Nous sommes heureux d’annoncer cette seconde découverte, réalisée juste après celle de Maka Central-1. Les résultats sont de nouveau très encourageants, et ils confirment notre stratégie d’exploration dans cette région, » a déclaré Kevin McLachlan, directeur général Exploration de Total.

Le puits d'exploration Sapakara West-1 a été foré par Apache, opérateur avec 50 %, et Total, comme partenaire de la joint-venture avec 50 %. Le prochain puits sera foré sur le prospect de Kwaskwasi et un quatrième puits d'exploration sera foré dans la foulée sur le prospect de Keskesi. Le rôle d’opérateur sera transféré à Total après ce quatrième puits d'exploration.

