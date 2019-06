TOTAL : Culzean démarre en avance sur le calendrier et pour un coût plus faible que prévu

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Total a démarré la production sur le gisement de gaz à condensats de Culzean, situé sur le permis 22/25a, à 230 kilomètres d’Aberdeen au Royaume-Uni. Le champ de Culzean, dont le plateau de production est de 100 000 barils équivalent pétrole par jour (bep/j), représente 5% de la consommation de gaz au Royaume-Uni, portant à 18% la part de la demande nationale en gaz approvisionnée par Total." Le projet Culzean démarre en avance sur le calendrier, et pour un coût inférieur au budget initial de plus de 10%, soit une économie de plus de 500 millions de dollars, grâce à l'excellente performance des équipes projet en charge de la construction et des opérations de forage, " a déclaré Arnaud Breuillac, directeur général de l'Exploration-Production de Total. " Culzean est un bon exemple du travail accompli au cours des dernières années pour renouveler notre portefeuille en Mer du Nord, notamment grâce à l'acquisition de Maersk Oil. Le champ de Culzean est situé dans la zone du Central Graben, près des champs d'Elgin-Franklin, également opérés par Total ce qui permettra de générer des synergies. "Découvert en 2008 par Maersk Oil, le champ de Culzean renferme des ressources estimées entre 250 et 300 millions de barils équivalent pétrole.Total opère Culzean avec une participation de 49,99%, aux côtés de BP (32%) et JX Nippon (18,01%).