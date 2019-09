Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La plateforme intégrée raffinage-pétrochimie de Daesan en Corée du Sud, détenue par Hanwha Total Petrochemical, a démarré ses nouvelles capacités de production d'éthylène. Grâce à un investissement de 450 millions de dollars, le site peut désormais produire 1,4 million de tonnes d'éthylène par an, soit une augmentation de 30 %.Lancé en avril 2017, ce projet était le premier d'une série de trois sur la plateforme. Plus de 300 millions de dollars sont actuellement investis pour augmenter de 50 % la capacité de polyéthylène et atteindre 1,1 million de tonnes par an d'ici fin 2019. Près de 500 millions de dollars sont par ailleurs investis pour augmenter de près de 60 % la capacité de polypropylène et atteindre 1,1 million de tonnes par an d'ici 2021.L'ensemble de ces projets permettent de tirer parti du propane, matière première bon marché car disponible en abondance depuis la révolution des gaz de schiste aux Etats-Unis. Avec ces investissements, Daesan pourra capturer la marge tout au long de la chaîne de valeur l'éthylène-polyéthylène et propylène-polypropylène. Ces productions supplémentaires permettront de répondre à la demande du marché asiatique en expansion." Ces investissements et leur concrétisation aujourd'hui par ce premier démarrage réussi illustre notre stratégie qui vise à répondre à la demande mondiale croissante en produits pétrochimiques en concentrant nos investissements sur nos plateformes de taille mondiale et en capitalisant sur des matières premières avantagées d'un point de vue économique " a déclaré Bernard Pinatel, directeur général Raffinage-Chimie de Total.