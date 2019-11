TOTAL : annonce le démarrage de la production sur Iara

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Total annonce le démarrage de la production du projet Iara (block BM-S-11A), situé dans les eaux profondes du bassin présalifère de Santos. Il s'agit du démarrage du FPSO P-68, la première des deux unités flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO) déjà lancées qui seront déployées sur le bloc. Le second, le P-70, devrait entrer en production en 2020. Chaque FPSO dispose d'une capacité de traitement de 150 000 barils de pétrole par jour." Le démarrage de la production de Iara est une nouvelle étape pour Total au Brésil. Il permet d'augmenter notre part de production dans le prolifique bassin du pré-sel en s'ajoutant à l'actuelle production du champ de Lapa, opéré par Total, ainsi qu'aux essais de puits prolongés en cours sur le champ de Mero " a déclaré Arnaud Breuillac, Directeur général Exploration-Production chez Total.Le bloc Iara comprend les champs de Sururu, de Berbigão et de Oeste de Atapu.Dans le cadre de l'alliance stratégique signée avec Petrobras, Total a acquis une participation de 22,5 % dans le bloc BM-S-11A le 12 janvier 2018, devenant un des partenaires de l'opérateur Petrobras (42,5 %), de Shell Brasil Petróleo Ltda. (25%) et de Petrogal Brasil S.A. (10%).