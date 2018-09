TOTAL : confirme ses objectifs

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Total a confirmé ses principaux objectifs pour les années à venir lors d'une réunion investisseurs organisée aujourd'hui à New York. Sur la période 2017-2020, la compagnie pétrolière prévoit toujours une "hausse exceptionnelle" de sa production, de l'ordre de 6 à 7% par an en moyenne et des investissements nets de 15 à 17 milliards de dollars. Le groupe s'est également fixé un objectif de réduction des coûts opératoires de 5 milliards de dollars par an d'ici à 2020 (base : 2014), en augmentation par rapport aux économies de 3,7 milliards de dollars atteintes en 2017.Total a rappelé sa capacité à créer de la valeur tout au long du cycle. Ainsi, depuis 2015, la major a tiré parti du cycle pour acquérir, à un coût inférieur à 2,5 dollars par baril équivalent pétrole (bep), plus de 7 milliards de bep de ressources à point mort bas. Ces ressources, qui représentent 25 % du portefeuille de l'Amont, ont permis une forte amélioration de la base d'actifs du groupe.Total a par ailleurs insisté sur sa volonté de tenir ses engagements en matière de retour à l'actionnaire.Dans ce cadre, à 60 dollars le baril de Brent (contre plus de 80 dollars aujourd'hui), le cash-flow devrait progresser de 7 milliards de dollars sur la période 2017-2020 et la rentabilité des capitaux propres atteindre 12 %.Une performance qui permettra à Total en 2018, de racheter 1,5 milliard de dollars d'actions dans le cadre de son programme de rachat d'actions de 5 milliards de dollars sur la période 2018-2020.Total n'oublie par le thème de la transition énergétique. Pour preuve, le groupe donne priorité aux projets pétroliers à point mort bas, renforce son développement sur la chaîne de valeur du gaz naturel et développe un business rentable dans l'électricité bas carbone.Afin de refléter cette stratégie, Total créera l'an prochain un nouveau secteur intitulé Integrated Gas, Renewables & Power (iGRP).Ce secteur recouvrira l'actuelle branche Gas, Renewables & Power ainsi que les actifs GNL (amont et liquéfaction) actuellement reportés dans le périmètre de l'Exploration-Production.Enfin, dans un communiqué distinct, Total a annoncé la signature d'un accord avec Chevron pour acquérir la totalité du capital de la société Chevron Denmark Inc., qui détient une participation de 12% dans le Danish Underground Consortium (DUC), qui exploite 15 gisements en Mer du Nord.Suite à cette acquisition, Total augmente sa participation de 31,2% à 43,2% dans le consortium qu'il opère aux côtés de Shell (36,8%) et Nordsofonden (20%, société détenue par l'Etat danois).