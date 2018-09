TOTAL : découverte de gaz majeure au large du Royaume-Uni

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Total a fait une découverte de gaz significative sur le prospect de Glendronach, située au large du Royaume-Uni, à l'ouest des îles Shetland. Le puits a été foré à une profondeur finale de 4 312 mètres et a traversé une colonne de gaz de 42 mètres nets dans un réservoir de haute qualité datant du Crétacé inférieur. Les tests préliminaires ont confirmé la qualité du réservoir, sa perméabilité et la productivité du puits, et permettent d'estimer le volume de ressources récupérables à environ mille milliards de pieds cubes (1 tcf).Située sur le bloc 206/04a, à environ 300 mètres de profondeur d'eau dans une formation se trouvant sous le champ d'Edradour, la découverte pourra être rapidement développée grâce aux infrastructures déjà en place autour du champ d'Edradour et à l'usine de gaz des Shetland qui fait partie du système de production de Laggan-Tormore." Glendronach est une découverte importante pour Total qui nous donne accès à des ressources complémentaires de gaz dans l'une des zones clés du Groupe et conforte notre stratégie d'exploration. Située sur une formation émergente dans la région prolifique de l'ouest des Shetland, elle pourra être commercialisée rapidement et à bas coût en tirant parti des infrastructures existantes de Laggan-Tormore, " a commenté Arnaud Breuillac, directeur général de l'Exploration-Production de Total.La découverte de Glendronach est opérée par Total E&P UK avec une participation de 60%, aux côtés des partenaires Ineos E&P UK Limited (20%) et SSE E&P UK Limited (20%).