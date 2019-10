TOTAL : démarrage du champ géant de Johan Sverdrup en Mer du Nord

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La production de la phase I du champ géant de Johan Sverdrup a démarré, avec plus de deux mois d'avance sur le calendrier et un budget plus de 30 % inférieur à celui initialement prévu, indique Total ce matin. Au total, 10,5 milliards de dollars ont été investis et la production plateau sera de 440 000 barils équivalent pétrole par jour. Johan Sverdrup est opéré par Equinor (42,6267 %), aux côtés de Lundin Norway (20 %), Petoro (17,36 %), Aker BP (11,5733 %) et de Total (8,44 %)." Johan Sverdrup est l'un des développements majeurs apportés au portefeuille de Total grâce à l'acquisition à forte valeur ajoutée de Maersk Oil en 2018. Il s'agit d'un des plus grands champs norvégien. Par ailleurs, ce projet illustre bien l'importance de la Norvège – un pays qui représente 8 % de la production mondiale du Groupe – et de la Mer du Nord, où nous sommes le deuxième opérateur " a déclaré Arnaud Breuillac, directeur général Exploration-Production de Total.Situées à 150 kilomètres des côtes norvégiennes, les réserves récupérables totales de Johan Sverdrup s'élèvent à 2,7 milliards de barils équivalent pétrole. La phase II du projet est déjà en cours de développement et devrait augmenter de 50 % la capacité de production d'ici fin 2022, à 660 000 barils par jour.Johan Sverdrup est par ailleurs dans le top 3 des projets offshore les moins émetteurs en termes de CO2. Avec moins de 1 kg de CO2 par baril, les réductions d'émissions sont en grande partie dues à l'alimentation électrique du projet qui est réalisée à partir de la terre au lieu d'être générée par des turbines à gaz en mer.