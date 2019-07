TOTAL en soutien du CAC 40

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Total progresse de près d'1% à 49,985 euros, soutenu à la fois par la hausse des cours du pétrole (+2,15% à 65,93 dollars le baril de Brent en fin d'après-midi), une note favorable de Credit Suisse, et la cession d'actifs jugés non stratégiques. L’analyste a relevé son opinion sur l'action de Neutre à Surperformance en raison de la tendance du groupe à remplir les attentes du marché en matière de retour sur capital. En revanche, le courtier a légèrement abaissé son objectif de cours (de 60 à 58 euros) dans le sillage de la révision à la baisse de sa prévision des prix du pétrole.Total a par ailleurs signé un accord en vue de céder plusieurs actifs non stratégiques situés au Royaume-Uni à Petrogas NEO UK Ltd, la branche Exploration-Production du conglomérat omanais MB Holding.Petrogas s'est associé au fond d'investissement norvégien HitecVision. Ces actifs, précédemment détenus par Maersk Oil, sont situés dans l'Est de la mer du Nord. Le montant global de cette transaction, dont la date effective est fixée au 1er janvier 2019, s'élève à 635 millions de dollars. L'opération reste soumise à l'approbation des autorités et devrait être finalisée en décembre 2019." Cette transaction est en ligne avec notre stratégie de gestion de portefeuille qui vise à abaisser notre point mort en optimisant l'allocation du capital et en cédant les actifs à coûts techniques élevés. Notre objectif premier est de maintenir notre point mort organique avant dividende sous 30 dollars le baril et nous montrer plus sélectifs dans notre portefeuille nous permettra d'y parvenir " a déclaré Arnaud Breuillac, directeur général Exploration-Production de Total.Suite à l'acquisition de Maersk Oil en 2018, Total est devenu le second opérateur en Mer du Nord.