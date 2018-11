Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Total et la compagnie nationale Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) ont signé un accord de concession pour lancer un programme d'exploration de gaz non conventionnel dans le Diyab, une zone de prospection à fort potentiel qui s'étend sur plus de 6 000 kilomètres carrés à l'ouest de la concession ADNOC Onshore à Abou Dhabi. L'accord permet deux phases d'exploration et d'appréciation reparties sur une période allant jusqu'à 7 ans, suivies d'une phase de développement et d'exploitation d'une durée de 40 ans.Total sera l'opérateur de la nouvelle concession pendant la période d'exploration avec une participation de 40% aux côtés d'ADNOC (60%).En cas d'exploration positive, ces ressources potentiellement de l'ordre de plusieurs Tcf (mille milliards de pieds cubes) seraient développées par phases successives, en lien avec la demande croissante de gaz et les opportunités d'exportations.Cet accord est l'aboutissement d'une étroite collaboration entre ADNOC et Total sur l'identification des possibilités de valorisation des ressources gazières non conventionnelles d'Abou Dhabi, Total apportant son expertise, son savoir-faire technique et ses équipes." Nous nous réjouissons d'être la première compagnie internationale à contribuer à l'exploration de gaz non conventionnel à Abou Dhabi aux côtés d'ADNOC. Cet accord vient consolider notre relation stratégique de longue date dans un pays et une région que nous connaissons bien. Nous nous engageons à soutenir Abou Dhabi dans la réalisation de leurs ambitions dans le gaz non conventionnel ", a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de Total." La zone de Diyab a le potentiel pour se comparer aux formations non conventionnelles les plus prolifiques d'Amérique du Nord et constitue un excellent complément à notre portefeuille d'exploration. "