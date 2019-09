Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

TEESS, une coentreprise à parts égales formée par Total et Envision Group, leader mondial des systèmes énergétiques intelligents, démarre son activité commerciale de développement de projets de génération distribuée d'énergie solaire en autoconsommation à destination des clients B2B en Chine.La coentreprise offre à ses clients la combinaison unique de systèmes solaires photovoltaïques et de solutions digitales de gestion d'énergie reposant sur le système d'exploitation AIoT EnOS d'Envision. Cette offre leur permettra de décarboner leur consommation d'énergie tout en réduisant son coût, en optimisant et digitalisant sa gestion, et en renforçant la sécurité et la fiabilité de son utilisation.