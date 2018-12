TOTAL : et Hanwha investissent dans une nouvelle unité de polypropylène

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Hanwha Total Petrochemical, la joint-venture détenue à parts égales par Total et Hanwha, va investir près de 500 millions de dollars afin de poursuivre le développement de sa plateforme intégrée raffinage-pétrochimie de Daesan, en Corée du Sud. Cet investissement permettra d’augmenter de près de 60 % sa capacité de polypropylène, pour atteindre 1,1 million de tonnes par an d’ici fin 2020. Simultanément, la capacité d’éthylène augmentera de 10 % pour atteindre 1,5 million de tonnes par an.Ce projet vient compléter les investissements de 750 millions de dollars, actuellement en cours sur la plateforme, pour augmenter de 30 % la capacité de production d'éthylène du site (à 1,4 million de tonnes par an) d'ici mi-2019 et de 50 % la capacité de production de polyéthylène (à 1,1 million de tonnes) d'ici fin 2019.L'ensemble de ces projets visent à tirer parti du propane, matière première bon marché car disponible en abondance depuis la révolution des gaz de schiste aux États-Unis. Avec ce nouvel investissement, Daesan pourra capturer la marge tout au long de la chaîne de valeur propylène–polypropylène, comme il est en train de le faire sur la chaîne éthylène-polyéthylène.Cette production supplémentaire de polymères à haute valeur ajoutée permettra de répondre à la demande locale et d'alimenter le marché asiatique en pleine expansion." Ce nouvel investissement sur Daesan s'inscrit pleinement dans notre stratégie de croissance dans la pétrochimie afin de répondre à la demande mondiale en concentrant nos investissements sur nos plateformes de taille mondiale et en capitalisant sur des matières premières avantagées d'un point de vue économique, a déclaré Bernard Pinatel, directeur général Raffinage-Chimie de Total.