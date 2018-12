TOTAL : et Petrobras renforcent leur alliance stratégique au Brésil

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Total et Petrobras annoncent avoir réalisé de grands progrès dans le cadre de leur Alliance Stratégique, conclue en mars 2017. Tout d’abord, en matière d’intelligence artificielle, les deux groupes ont créé de nouvelles techniques d’identification automatique de failles géologiques. En matière de réservoirs à faible perméabilité, de nouveaux outils et processus permettant de mieux localiser les zones potentiellement les plus productives, comme sur le champ de Sururu ont également été créés.Par ailleurs, il a été question du transfert à Total des 10 % restants de participation de Petrobras sur le champ de Lapa, pour un montant de 50 millions de dollars. A la suite de cette transaction – qui reste sujette à l'approbation des autorités brésiliennes compétentes – Total, opérateur du champ situé dans le bassin pré-salifère de Santos, détiendra une participation de 45 % aux côtés de Shell (30 %) et de Repsol-Sinopec (25 %).Les deux groupes ont également signé un accord-cadre en vue de créer une co-entreprise avant le 31 juillet 2019 pour développer des projets solaires et éoliens terrestres au Brésil. Cette co-entreprise aura vocation à développer dans les cinq prochaines années une capacité de production d'électricité d'origine renouvelable pouvant atteindre 500 MW."Nous sommes ravis de renforcer notre présence sur Lapa, le premier champ pré-salifère en production au Brésil opéré par une major, et d'étendre notre Alliance Stratégique avec Petrobras aux énergies renouvelables via Total Eren, " a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de Total. " Nous démontrons ainsi une nouvelle fois l'importance que nous accordons aux opportunités d'investissements conjoints, et au renforcement de la coopération technologique entre nos deux entreprises".Enfin, Total et Petrobras continuent d'étudier de nouvelles opportunités communes au Brésil, notamment dans le domaine de la chaîne gazière.