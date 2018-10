Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Saudi Aramco et Total ont signé aujourd'hui à Dhahran l'accord de développement conjoint des études d'ingénierie pour la construction d'un complexe pétrochimique géant à Jubail, sur la côte Est de l'Arabie Saoudite. Annoncé en avril 2018, ce complexe sera situé à côté de la raffinerie SATORP, opérée par Saudi Aramco (62,5 %) et Total (37,5 %), de façon à maximiser les synergies opérationnelles entre les sites.Il comprendra un vapocraqueur sur charges mixtes (50 % éthane et gaz de raffinerie) de taille mondiale (1,5 million de tonnes par an) – le premier de la région du Golfe à être intégré avec une raffinerie – ainsi que des unités pétrochimiques à haute valeur ajoutée.Ce projet représentera un investissement d'environ 5 milliards de dollars et son démarrage est prévu pour 2024.Le vapocraqueur alimentera également d'autres usines pétrochimiques et de chimie de spécialités situées dans la zone industrielle de Jubail et au-delà. Cela représentera un investissement supplémentaire de 4 milliards de dollars pour les investisseurs tiers, qui contribuera à l'économie Saoudienne.Au total, environ 9 milliards de dollars seront investis, permettant la création de 8 000 emplois locaux directs et indirects.