TOTAL : et Zhejiang Energy Group s'allient dans les carburants marins

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Total a signé un accord avec la compagnie publique chinoise Zhejiang Energy Group (ZEG), afin d'établir dans la région de Zhoushan une coentreprise dédiée à l'approvisionnement et à la fourniture de carburants marins. Cet accord, signé à l'occasion de l'International Petroleum and Natural Gas Enterprises Conference (IPEC 2019) se tenant à Zhoushan, s'inscrit dans la continuité du protocole d'accord conclu en avril 2019 par Total et ZEG portant sur la fourniture et la distribution d'énergie en Chine.Total China Investment (TCI) détiendra 49% des parts de la nouvelle coentreprise et Zhejiang Zheneng Petroleum New Energy (ZZPNE) disposera du capital restant.La région de Zhoushan, plus important hub de fret maritime du monde en termes de tonnage, englobe notamment les ports de Ningbo et de Shanghai.