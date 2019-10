TOTAL : étend son partenariat dans la vente de GNL en Inde

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dans le cadre de sa stratégie de développement de nouveaux marchés gaziers, Total, deuxième acteur mondial du GNL, étend son partenariat avec le groupe Adani, le plus grand conglomérat privé indien dans le domaine de l'énergie et des infrastructures en vue de contribuer au développement du marché indien du gaz naturel.Total rappelle que le marché indien du gaz naturel présente un potentiel de croissance significatif : la consommation domestique de gaz qui ne représente que 7% de la consommation énergétique a cru au cours des trois dernières années de plus de 5% par an, soutenue par une politique active du gouvernement indien qui vise à diversifier son mix énergétique et développer l'usage domestique du gaz dans les villes et comme carburant pour les véhicules.L'Inde s'est en effet fixé pour objectif ambitieux d'augmenter la part du gaz naturel à 15% de son mix énergétique d'ici 2030.Le partenariat entre Adani (50%) et Total (50%) s'étend à plusieurs actifs sur la chaine de valeur du gaz puisqu'il concerne deux terminaux d'importation et regazéification de GNL, le terminal de Dhamra à l'Est de l'Inde et potentiellement le terminal de Mundra à l'Ouest de l'Inde, ainsi que la société Adani Gas Limited, un des 4 principaux distributeurs de gaz en Inde dont Adani détient 74,8% et dont Total va acquérir 37,4%.Adani Gas Limited a pour ambition d'étendre sa distribution de gaz dans les 10 prochaines années à travers les 38 concessions détenues couvrant 7,5% de la population indienne et de commercialiser le gaz naturel à des clients industriels, commerciaux et résidentiels, visant 6 millions de foyers indiens, ainsi qu'au travers de 1500 stations de gaz naturel pour véhicules.Dans le cadre de ce partenariat, Total apportera son expertise GNL et distribution de carburants et assurera de l'approvisionnement en GNL de Adani Gas Limited. Par ailleurs, Adani et Total établiront une société conjointe de commercialisation du GNL pour les marchés de l'Inde et du Bangladesh.