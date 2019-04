TOTAL : finalise le développement du projet Kaombo

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Total a démarré la production de Kaombo Sul en Angola, la deuxième unité flottante de production et de stockage du projet Kaombo. Ainsi, huit mois après la mise en service de Kaombo Norte, son navire-jumeau, Kaombo Sul produira 115 000 barils de pétrole de plus par jour, portant la capacité globale de production à 230 000 barils par jour, soit 15% de la production du pays. “Grâce à l'expérience acquise sur Kaombo Norte, nous avons pu démarrer Kaombo Sul dans les meilleurs délais", a commenté Arnaud Breuillac, directeur général de l'Exploration-Production de Total."Cette deuxième unité de production est un excellent exemple de standardisation qui nous a permis de réduire les coûts et d'être plus efficace. Ce démarrage contribuera à la croissance des cash-flows et de la production du Groupe en 2019 et au-delà", a-t-il ajouté.