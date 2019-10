TOTAL : lance la construction de sa 3ème centrale solaire au Japon

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Total Solar International, filiale à 100 % de Total dédiée aux grandes centrales solaires, a lancé les travaux de construction d’une centrale solaire d’une capacité d’environ 52 mégawatts-crête (MWc) située à Osato, dans la préfecture de Miyagi, au Japon. Le projet a atteint son closing financier avec une mise en service prévue pour 2021." Miyagi Osato Solar Park est la troisième et plus grande centrale solaire de Total au Japon, qui portera notre capacité solaire cumulée dans le pays à plus de 100 MWc ", a déclaré Julien Pouget, le Directeur Renewables chez Total.La centrale sera exploitée par Miyagi Osato Solar Park G.K., société de projet détenue par Total Solar International (90 %), aux côtés de SB Energy Corp. (10 %).Le lancement de la construction du Miyagi Osato Solar Park fait suite au début des opérations de deux autres grandes centrales solaires de Total Solar International au Japon: Miyako Solar Park (25 MWc, 2019) et Nanao Power Plant (27 MWc, 2017).