Total a signé un accord avec la compagnie publique Sonangol pour développer ensemble des activités de commercialisation de produits pétroliers en Angola. Partenaires historiques, les deux entreprises vont ainsi créer une co-entreprise pour développer des activités de distribution dans le pays, le quatrième plus important marché d’Afrique subsaharienne. Cette transaction reste soumise à l’examen des autorités compétentes en matière de concurrence.La coentreprise Total-Sonangol va se concentrer initialement sur la distribution de carburants et la vente de lubrifiants sur le segment B2C à destination des particuliers, avec notamment le déploiement d'un réseau de stations-service à la marque Total. Elle développera en parallèle des activités B2B.Total envisage de se développer également dans la logistique et la fourniture de produits pétroliers, y compris le stockage primaire et l'importation de produits raffinés.En vertu du présent accord, Sonangol va apporter à la coentreprise 45 stations-service existantes, urbaines et autoroutières, réparties dans 10 provinces côtières et centrales du pays. Total va œuvrer avec son partenaire au développement rapide d'un réseau de stations aux standards internationaux les plus élevés, ainsi qu'à l'amélioration de la qualité de distribution des carburants à travers le pays. La coentreprise investira dans les infrastructures et le marketing, tout en bénéficiant de l'expertise de Total en matière de distribution et vente, ainsi que de sa culture client.