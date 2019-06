Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Total a mis en production son nouveau supercalculateur, Pangea III, qui multiplie par 5 la puissance de calcul du groupe, portée à 31,7 pétaflops1 (équivalent à 170 000 ordinateurs portables), et triple sa capacité de stockage à 76 pétaoctets (soit près de 50 millions de films en HD). La capacité de Pangea III s'ajoute à celle de Pangea I et II qui l'ont précédé et permet de se classer à la première place des supercalculateurs industriels et à la 11ème place parmi les ordinateurs les plus puissants au monde, publics ou privés (TOP500)." La puissance de calcul supplémentaire qu'apporte Pangea III contribue à renforcer l'excellence opérationnelle de Total. Nous pouvons ainsi mieux maîtriser les risques géologiques en phase d'exploration et de développement, accélérer les études et l'exécution de nos projets et accroître la valeur de nos actifs en optimisant l'exploitation de nos champs, tout cela à moindre coût, " a déclaré Arnaud Breuillac, directeur général Exploration-Production de Total.