Total a mis à l'eau de son premier navire avitailleur en Gaz Naturel Liquéfié (GNL) de très grande capacité. Cela fait suite à la signature du contrat d'affrètement long terme entre Total et Mitsui O.S.K Lines (MOL) en février 2018. Après sa livraison en 2020, le navire avitailleur sera positionné en Europe du Nord où il approvisionnera en GNL des navires commerciaux dont les neuf nouveaux méga porte-conteneurs de CMA CGM assurant la liaison Europe-Asie, à raison de 300 000 t/an pendant au moins 10 ans.La construction de ce navire avitailleur GNL est en ligne avec la décision de l'Organisation Maritime Internationale (OMI) de limiter drastiquement le taux de soufre dans les carburants marins dès 2020. Dans ce contexte, la transition du fioul lourd vers le GNL dans le transport maritime apparait comme la solution compétitive et immédiatement disponible la plus efficace.