TOTAL : mise en production du premier puits offshore du projet Ichthys

Total a annoncé que le projet Ichthys, en Australie, a franchi une étape majeure le 27 juillet avec la mise en production du premier puits offshore, qui marque le début d’une quarantaine d'années d’exploitation de ce champ de gaz et condensats. A pleine capacité, les installations en mer devraient produire 1 600 mmscfd de gaz (285 000 barils équivalent pétrole par jour) et 85 000 barils de condensats par jour.Ce gaz alimentera une usine de gaz naturel liquéfié (GNL) à terre, d'une capacité de 8,9 millions de tonnes de GNL par an destinées au marché asiatique, et qui produira environ 1,65 million de tonnes par an de gaz de pétrole liquéfié (GPL) ainsi que 15 000 barils supplémentaires de condensats par jour."Ichthys est un ajout important au portefeuille de Total, dans un marché du GNL en plein essor, et contribuera à la croissance de la production et du cash-flow du Groupe pour les années qui viennent", a commenté Arnaud Breuillac, directeur général Exploration-Production de Total.Total détient une participation de 30 % dans le projet Ichthys LNG, aux côtés d'INPEX (opérateur, 62,245 %), CPC Corporation, Taiwan (2,625 %), Tokyo Gas (1,575 %), Osaka Gas (1,2 %), Kansai Electric Power (1,2 %), JERA (0,735 %) et Toho Gas (0,42 %).