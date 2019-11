TOTAL noue un partenariat stratégique à Abu Dhabi

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

DNOC (Abu Dhabi National Oil Company) et Total ont annoncé leur collaboration en vue du déploiement à Abou Dabi du premier système automatisé au monde d'acquisition de données sismiques. Ce projet pilote, qui s'appuie sur le système METIS (Multiphysics Exploration Technology Integrated System) développé par Total, consiste à utiliser des drones et un véhicule autonome pour déposer et récupérer des capteurs sismiques sans intervention humaine, donc à moindre coût.Il sera déployé dans l'Émirat d'Abou Dabi dans le but de contribuer à des campagnes d'exploration et d'appréciation terrestre, une première dans la région.À la suite d'essais concluants de METIS menés par Total fin 2017 en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ce nouveau projet pilote sera mis en oeuvre par ADNOC Onshore afin de tester la polyvalence et la capacité à grande échelle (36 km²) du système dans un environnement désertique. Les capteurs sismiques seront déposés par six drones aériens autonomes, puis récupérés par un véhicule terrestre sans conducteur. Traditionnellement, les capteurs sont déposés et récupérés par des équipes à terre."METIS constitue une technologie essentielle pour réduire l'empreinte environnementale de nos campagnes d'exploration et d'évaluation à terre, en ligne avec nos engagements environnementaux et notre ambition de devenir la major de l'énergie responsable, " a déclaré Dominique Janodet, directeur R&D de la branche Exploration & Production de Total.