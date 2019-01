TOTAL : nouveau patron à la ComFi

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Brendan Warn est nommé directeur de la Communication financière de Total, à compter du 1er janvier 2019. Il succède à Mike Sangster. Avant de rejoindre Total, Brendan Warn était Managing Director et Responsable Grande Bretagne de la Recherche Actions chez BMO Capital Markets à Londres. Brendan a plus de 13 ans d'expérience en recherche actions dans trois banques d'investissement dont Macquarie Capital and Jefferies International à Londres. Précédemment, Brendan a occupé les fonctions d'Associate Director, chez Evans & Peck et ingénieur minier chez BHP en Australie.Brendan est ingénieur des mines diplômé de l'université de South Australia. Il est titulaire d'un Master de l'université de New South Wales et d'un MBA de l'université de New South Wales et de l'université de Sydney. Il est citoyen australien.