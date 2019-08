TOTAL : rachète la société Vents d'Oc, spécialisée dans l'éolien

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Total renforce sa position dans les énergies renouvelables en France à travers l'acquisition de la société Vents d'Oc qui développe plus de 200 mégawatt de projets d'énergies renouvelables, principalement éoliens. Cette acquisition est réalisée via Quadran, filiale de production d'électricité renouvelable de Total en France, dont le portefeuille s'élève aujourd'hui à plus de 830 MW, à la fois de centrales solaires, éoliennes et hydroélectriques." Cette acquisition renforce l'engagement de Total dans le développement des énergies renouvelables en France. Elle s'inscrit dans la stratégie de croissance du Groupe sur l'ensemble de la chaine de valeur de l'électricité bas carbone en France, depuis la production sur base gaz naturel ou renouvelables jusqu'à la commercialisation via Total Direct Energie ", a déclaré Philippe Sauquet, directeur général de la branche Gas, Renewables & Power de Total.Par ailleurs, Total annonce avoir été l'un des principaux lauréats du dernier appel d'offres CRE avec 14 projets retenus pour une puissance cumulée de 114 MW, soit près de 15% des volumes attribués.A compter du 1er septembre 2019, Quadran prendra le nom de Total Quadran et sera dirigée par Thierry Muller, qui apportera son expérience de près de 30 ans dans le développement de la production électrique et les énergies renouvelables.