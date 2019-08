TOTAL : renforce sa présence sur le marché des lubrifiants industriels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Total Lubrifiants annonce l’acquisition des activités de lubrifiants pour laminage à chaud de l’aluminium (AHRO), laminage à froid de l’acier (SCRO) et laminage du fer-blanc (TPRO) de Houghton dans l’espace économique européen et en Amérique du Nord. Cette opération englobe les services de support technique associés aux produits dans les deux régions. Le montant de la transaction n’a pas été communiqué.Avec cette gamme d'huiles exclusivement formulées pour le laminage à chaud et à froid, de produits de nettoyage et de services de gestion des fluides associés, Total complète son portefeuille de manière à proposer à ses clients une offre entièrement intégrée." Nous sommes convaincus que cette acquisition sera créatrice de valeur à la fois pour Total et pour les clients de ces secteurs ", a indiqué Philippe Charleux, directeur Lubrifiants et Spécialités de la branche Marketing & Services de Total." Elle renforcera notre position sur le marché des lubrifiants industriels, lequel représente un axe important de notre vision stratégique pour l'avenir ", a-t-il ajouté.