TOTAL : renforce son activité aux Etats-Unis avec la reprise du portefeuille de GNL de Toshiba

Total a signé un accord avec Toshiba pour la reprise de son portefeuille de gaz naturel liquéfié (GNL). Ce portefeuille inclut un accord de tolling d'une durée de 20 ans pour 2,2 millions de tonnes par an (Mtpa) de GNL provenant du troisième train de liquéfaction du terminal Freeport LNG au Texas. Il comprend également les accords de transport de gaz par les pipelines alimentant le terminal. Le troisième train de Freeport LNG devrait démarrer ses activités commerciales au cours du deuxième trimestre de 2020.Dans le cadre de cette transaction, Total fera l'acquisition de toutes les actions de Toshiba America LNG Corporation pour 15 millions de dollars US payables à Toshiba, et reprendra tous les contrats de GNL de Toshiba Energy Systems and Solutions Corp. contre un paiement de 815 millions de dollars US de Toshiba à Total.Total recevra donc de Toshiba un paiement net de 800 millions de dollars à la date de closing.La transaction reste soumise à l'approbation préalable des autorités compétentes et des partenaires. La transaction devrait être finalisée d'ici la fin de l'année 2019.