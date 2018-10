TOTAL : s'allie au groupe privé indien, Adani Group pour proposer une offre multi-énergies

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Total et Adani Group ont signé un accord portant sur le développement conjoint d’une offre multi-énergies à destination de l’Inde. Cette coopération couvre le gaz naturel liquéfié (GNL) et la distribution de carburants. Le groupe Adani est un groupe privé indien implanté dans 50 pays qui s’est développé dans le négoce de matières premières, dans les infrastructures et services logistiques portuaires ainsi que dans la production et la distribution d’énergies.Total, deuxième acteur privé mondial du GNL, et Adani uniront leurs forces pour répondre à la forte augmentation de la demande en gaz du pays. Les deux groupes seront partenaires pour développer plusieurs terminaux de regazéification de GNL, dont Dhamra LNG, situé sur la côte Est de l'Inde.Les deux groupes formeront par ailleurs une co-entreprise pour déployer un réseau de distribution de stations-service sur les principaux axes routiers du pays (autoroutes et connexions interurbaines) avec l'objectif de compter 1 500 stations à horizon 10 ans.