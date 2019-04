Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv EXXON MOBIL CORPORATION 0.62% 83 20.97% TOTAL 0.62% 50.57 9.57%

TOTAL et ses partenaires, ExxonMobil et Oil Search, ont signé l’accord gaz avec l’État indépendant de Papouasie-Nouvelle-Guinée, définissant le cadre fiscal pour le projet Papua LNG. Cet accord permet aux partenaires de lancer les études d’ingénierie (FEED) qui conduiront à une décision finale d’investissement en 2020. Le projet Papua LNG d'une capacité de 5,4 millions de tonnes par an (Mtpa) comprendra deux trains de liquéfaction de 2,7 Mtpa chacun et permettra d'exploiter de ressources gazières de plus de 1 milliard de barils équivalent pétrole."La finalisation de l'accord gaz représente une étape majeure pour le projet Papua LNG, confirmant l'engagement des partenaires et du Gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée à faire de ce projet une réussite pour l'ensemble des parties prenantes ", a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de Total.La production de gaz sera opérée par Total, tandis que l'usine de GNL sera développée sur le site du projet PNG LNG, opéré par ExxonMobil, via une extension des installations existantes de Caution Bay.Depuis la signature d'un protocole d'accord en novembre 2018, les études d'ingénierie préliminaires (pré-FEED) et l'étude d'impact sur l'environnement ont été menées à bien.