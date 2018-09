TOTAL soutien du CAC 40 grâce aux cours du pétrole et une belle découverte

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Début de semaine favorable pour Total qui grimpe de 1,38% à 55,66 euros, soit la deuxième performance du CAC 40. Le groupe pétrolier bénéficie en premier lieu de la hausse du pétrole. A Londres, le baril de Brent progresse de 2,2% à 80,58 dollars après avoir atteint un peu tôt dans la journée 80,94 dollars, soit son niveau le plus élevé depuis quatre ans. L'or noir est soutenu par la décision de l'Opep et la Russie de ne pas augmenter leur production de pétrole dans l'immédiat malgré les appels du président américain Donald Trump.Dans ce cadre, selon les groupes de négoce Trafigura et Mercuria cités par Reuters, les prix du pétrole pourraient atteindre les 100 dollars le baril d'ici 2019 avec l'entrée en vigueur de sanctions américaines contre l'Iran.Au-delà de la conjoncture, Total bénéfice également de sa belle trouvaille au large du Royaume-Uni. La major française a fait une découverte de gaz significative sur le prospect de Glendronach, située au large du Royaume-Uni, à l'ouest des îles Shetland.Cette découverte pourra être rapidement développée grâce aux infrastructures déjà en place autour du champ d'Edradour et à l'usine de gaz des Shetland qui fait partie du système de production de Laggan-Tormore." Glendronach est une découverte importante pour Total qui nous donne accès à des ressources complémentaires de gaz dans l'une des zones clés du groupe et conforte notre stratégie d'exploration. Située sur une formation émergente dans la région prolifique de l'ouest des Shetland, elle pourra être commercialisée rapidement et à bas coût en tirant parti des infrastructures existantes de Laggan-Tormore, " a commenté Arnaud Breuillac, directeur général de l'Exploration-Production de Total.La découverte de Glendronach est opérée par Total E&P UK avec une participation de 60%, aux côtés des partenaires Ineos E&P UK Limited (20%) et SSE E&P UK Limited (20%).Les indicateurs sont au beau fixe pour Total à la veille de sa réunion d'investisseurs new-yorkaise.