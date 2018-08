TOTAL : vend sa participation dans le projet Joslyn de sables bitumineux

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Total et ses partenaires ont convenu de la cession du projet Joslyn de sables bitumineux, situé dans l'Alberta au Canada, à Canadian Natural Resources Limited (CNRL) pour un montant total de 225 millions de dollars canadiens. Suite à la chute des cours du pétrole en 2014, les partenaires du projet Joslyn ont décidé de suspendre son développement. Depuis cette date, l'activité sur le projet s'est donc limitée à satisfaire aux exigences règlementaires et à garantir la sécurité du site." Réduire notre exposition aux sables bitumineux par la vente de cet actif est en ligne avec notre stratégie qui consiste à recentrer nos investissements pétroliers sur les ressources à point mort bas et développer un portefeuille résilient à moyen et long terme. Cela est aussi cohérent avec la réduction de notre intérêt dans le projet de sables bitumineux Fort Hills effectuée en 2017 ", a déclaré Patrick Pouyanné, président-directeur général de Total.Les partenaires du projet Joslyn incluent Total (opérateur, 38,25%), Suncor Energy Joslyn Partnership (36,75%), Joslyn Partnership (15%) et Inpex Canada Ltd (10%).