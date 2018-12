Thaïlande : Total Corbion PLA démarre son usine de bioplastiques d’une capacité de 75 000 tonnes par an

Paris - Amsterdam - Gorinchem, le 3 décembre 2018 - Total Corbion PLA, coentreprise détenue à parts égales entre Total et Corbion, annonce le démarrage de son usine de bioplastiques PLA (Poly Lactic Acid) à Rayong, en Thaïlande. D'une capacité de 75 000 tonnes par an, cette nouvelle usine a fabriqué avec succès des résines de PLA Luminy®. Ce bioplastique apporte une précieuse contribution en faveur de l'économie circulaire, étant donné qu'il est 100 % renouvelable et biodégradable et qu'il offre de multiples solutions respectueuses de l'environnement pour la gestion des déchets.

La nouvelle usine fabriquera une large gamme de résines de PLA Luminy® à partir de canne à sucre sans OGM produite en Thaïlande : du PLA standard mais aussi des produits innovants comme du PLA résistant à une chaleur élevée et du PDLA1 aux propriétés uniques. Ces produits ont été conçus pour répondre aux besoins des clients pour de nombreux marchés, notamment le conditionnement, les biens de consommation, l'impression 3D, les fibres et l'automobile et optimisés pour les processus d'extrusion, de thermoformage, de moulage par injection et de filage de fibres.

À la fin de leur cycle de vie, les produits en PLA peuvent être mécaniquement ou chimiquement recyclés ou, dans certains cas, compostés et utilisés dans le sol comme engrais.

Total Corbion PLA bénéficiera de l'intégration avec son usine de production de lactide, le monomère nécessaire à la production de PLA, présente sur le même site et dont la capacité de production a été portée simultanément à 100 000 tonnes par an. Par ailleurs, la coentreprise possède également à Rayong une usine pilote de 1 000 tonnes de PLA par an, opérationnelle depuis fin 2017 et qui servira au développement des produits.

Ce démarrage marque une étape majeure à la fois pour la coentreprise et pour l'ensemble du marché des bioplastiques. Grâce à cette nouvelle installation de 75 000 tonnes par an, la production mondiale de bioplastiques à base de PLA augmentera de près de 50 %, pour atteindre 240 000 tonnes par an. Le PLA est un segment du marché des polymères en pleine expansion, affichant un taux de croissance annuel estimé entre 10 % et 15 %.

« La mise en service de cette usine de pointe positionne Total Corbion PLA en tant que producteur de bioplastiques PLA de taille mondiale, idéalement situé pour servir les marchés en croissance d'Asie-Pacifique, d'Europe et des Amériques, a déclaré Stéphane Dion, directeur général de la coentreprise. La hausse de la capacité de production mondiale de PLA va permettre aux fabricants et aux distributeurs d'entrer dans l'économie circulaire et de fabriquer des produits biosourcés à plus faible empreinte carbone et offrant de nombreuses solutions pour leur fin de vie. »

« Je suis ravi que Total Corbion PLA ait mis en service la deuxième plus importante usine de production de bioplastiques à base de PLA au monde. Cette réussite est parfaitement en ligne avec notre stratégie qui consiste à croître dans la pétrochimie et dans le même temps à innover dans les solutions bas carbone. Les bioplastiques sont un excellent complément aux produits pétrochimiques traditionnels pour répondre à la demande croissante en polymères tout en contribuant à la gestion de leur fin de vie », a souligné Bernard Pinatel, directeur général de la branche Raffinage-Chimie chez Total.

Corbion, qui fournit l'acide lactique nécessaire à cette usine entièrement intégrée, se réjouit de cette nouvelle : « Le démarrage réussi de cette usine de pointe spécialisée dans la production de PLA est le fruit d'un travail collectif considérable. C'est une bonne nouvelle pour les consommateurs et les producteurs qui souhaitent agir pour réduire leur empreinte carbone et contribuer à l'économie circulaire. Un monde d'innovation et d'opportunités commerciales vient de s'ouvrir, tout en contribuant à un monde meilleur » déclare Tjerk de Ruiter, directeur général de Corbion.

1 Poly D-Lactic Acid

************************

Si vous souhaitez obtenir davantage d'informations sur la façon de passer au PLA biosourcé ou un échantillon destiné à des essais, n'hésitez pas à nous contacter.

À propos de Total Corbion PLA

Total Corbion PLA est le leader technologique mondial de l'acide polylactique (PLA) et du monomère lactide. Le PLA est un polymère biosourcé et biodégradable fabriqué à partir de ressources renouvelables chaque année, offrant une empreinte carbone réduite par rapport à bon nombre de plastiques ordinaires. Les polymères PLA Luminy®, qui comprennent à la fois du PLA standard et du PLA résistant à une chaleur élevée, sont des matériaux innovants utilisés dans un large éventail de marchés, allant du conditionnement aux biens de consommation, en passant par les textiles et l'industrie automobile. Total Corbion PLA, dont le siège social est établi aux Pays-Bas, est une coentreprise à parts égales entre Total et Corbion. www.total-corbion.com

À propos de Total

Total est un acteur majeur de l'énergie, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l'électricité bas carbone. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus abordable, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l'énergie responsable.

https://www.total.com

À propos de Corbion

Corbion est le leader mondial sur le marché de l'acide lactique et de ses dérivés, et une entreprise leader dans les émulsifiants et mélanges fonctionnels contenant des enzymes, ainsi que dans les minéraux, les vitamines et les produits à base d'algues. La société développe des solutions durables afin d'améliorer la qualité de vie des populations actuelles et des générations à venir. Les solutions de Corbion sont un facteur de différenciation des produits sur des marchés tels que l'industrie alimentaire, les soins personnels et à domicile, les produits pharmaceutiques, les dispositifs médicaux et les bioplastiques. Corbion, dont les effectifs s'élevaient à 1 794 équivalents temps plein en 2017, a généré un chiffre d'affaires annuel de 891,7 millions d'euros. Corbion est cotée sur Euronext Amsterdam. www.corbion.com

************************

Total contacts

Relations Médias : +33 1 47 44 46 99 l presse@total.com l @TotalPress

Relations Investisseurs : +44 (0)207 719 7962 l ir@total.com

************************

Avertissement

Ce communiqué de presse est publié uniquement à des fins d'information et aucune conséquence juridique ne saurait en découler. Les entités dans lesquelles TOTAL S.A. détient directement ou

indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. TOTAL S.A. ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes ou omissions émanant desdites sociétés.

Les termes « TOTAL », « Groupe TOTAL » et « Groupe » qui figurent dans ce document sont génériques et utilisés uniquement à des fins de convenance. De même, les termes « nous », « nos », «

notre » peuvent également être utilisés pour faire référence aux filiales ou à leurs collaborateurs.

Ce document peut contenir des informations et déclarations prospectives qui sont fondées sur des données et hypothèses économiques formulées dans un contexte économique, concurrentiel et

réglementaire donné. Elles peuvent s'avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TOTAL S.A. ni aucune de ses filiales ne prennent l'engagement ou la responsabilité

vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d'informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations,

informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document.