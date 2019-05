Total : +16% de souscriptions à l'actionnariat salarié

31/05/2019 | 08:35

Total annonce que 38,81% des salariés et anciens salariés éligibles ont souscrit à l'augmentation de capital qui leur était réservée, pour un montant de 394,8 millions d'euros, en hausse de 16% par rapport à la souscription réalisée en 2018.



En conséquence, 10.047.337 actions nouvelles, représentant 0,38% du capital du groupe pétro-gazier au 30 avril, seront émises le 6 juin, et porteront jouissance immédiate. A l'issue de cette émission, la participation des salariés au capital, s'élève à 5%.



Pour rappel, la période de souscription à cette opération était ouverte du 26 avril au 14 mai inclus, et le prix a été fixé à 40,10 euros par action (impliquant une décote de 20%) par décision du PDG le 25 avril dernier.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.