Total : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le Ministre d’Etat du Développement Economique et Social angolais, Manuel Nunes Junior, le Président-Directeur général de Total, Patrick Pouyanné, et le Président du Conseil d’Administration de Sonangol, Carlos Saturnino ont inauguré aujourd’hui le projet Kaombo, mis en production en juillet dernier et situé en eaux profondes sur le bloc 32, à 260 kilomètres des côtes de Luanda. A cette occasion, le groupe pétrolier a également annoncé la poursuite de son programme de développements dans le pays après le lancement du projet Zinia 2 en mai dernier.Total, aux côtés de ses partenaires, a notamment pris deux décisions d'investissement sur le bloc 17, situé en offshore profond à 150 kilomètres au large de l'Angola, portant sur le développement de champs satellites à raccorder aux infrastructures existantes qui apporteront rapidement de la production additionnelle. Elles concernent le projet CLOV phase 2, qui nécessite le forage de 7 puits complémentaires, et dont le démarrage est prévu en 2020 avec un plateau de production de 40 000 barils de pétrole par jour (bpj), mais aussi le projet Dalia phase 3. Ce dernier nécessite le forage de 6 puits complémentaires et dont le démarrage est prévu en 2021 avec un plateau de production de 30 000 bpj.Zinia 2, CLOV 2 et Dalia 3 permettront de développer près de 150 millions de barils de ressources additionnelles, de maintenir le plateau de production du bloc 17 au-dessus de 400 000 barils de pétrole par jour jusqu'en 2023 et de prolonger la rentabilité de ce bloc prolifique sur lequel 2,6 milliards de barils ont déjà été produits.