Total : A suivre aujourd'hui

Total et Guanghui ont signé un contrat de vente et d’achat prévoyant la fourniture de 0,7 million de tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL) par an sur 10 ans. L’approvisionnement du terminal de regazéification de Guanghui, à Qidong, province du Jiangsu, proviendra du portefeuille GNL mondial de Total. « Ce nouveau contrat de fourniture s’inscrit dans la stratégie de consolidation des positions de Total sur le marché chinois du GNL, qui a enregistré une croissance de 41 % en 2018 et continuera de tirer la demande mondiale dans les années à venir », a commenté Laurent Vivier, Directeur Gaz de Tota